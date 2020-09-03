В Уфе до конца сентября полностью перекроют участок по улице Города Галле

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В Уфе с 7 по 25 сентября из-за капитального ремонта полностью будет перекрыта проезжая часть на участке улицы Города Галле. Речь идет об отрезке от Комсомольской до проспекта Октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Безусловно, вводимые в ремонтный период ограничения приводят к затруднению проезда на отдельных участках проезжих частей, для которых характерна высокая интенсивность движения, – признались в мэрии. Городские службы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам – «ведь проводимые работы делаются для безопасности и комфорта горожан»

Капитальный ремонт на улице Города Галле начался в июле 2020 года. На данный момент дорожники уже выполнили работу по переустройству коммуникаций и водопровода, на очереди – ливневая канализация.