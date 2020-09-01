На Башкирию надвигаются грозы и сильный ветер – МЧС

Местами в республике пройдет небольшой дождь

В Башкирии в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. Об этом предупредили сразу два аварийных ведомства республики – МЧС и Госкомитет РБ по ЧС. Со ссылкой на синоптиков, спасатели сообщают, что местами в регионе пройдут грозы, а порывы северного ветра утром и днем достигнут 18 метров в секунду.

– В период с 20 часов 1 сентября до 20 часов 2 сентября 2020 года по республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, по югу преимущественно без осадков, - добавили в МЧС.

При этом, как передает Башгидромет, в республике сохранится относительно теплая погода. Ночью обещают 12-17° (по северу до 7°), днем 17-22° (на юге прогнозируется настоящая жара – 25-30°). Ночью и утром на отдельных участках автодорог дымка, видимость 1-2 км.

Напомним, по данным синоптиков, на текущей неделе погода в Башкирии будет контрастной.