Синоптики предупреждают о вторжении арктического холода в Башкирию

К середине недели в Башкирии существенно похолодает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башгидромет предупредил жителей республики о вторжении арктического холода на текущей неделе. Погода, отмечают специалисты, в ближайшие дни будет контрастной.

– Теплый субтропический воздух, который продлил летние деньки, сменится холодным арктическим воздухом. Днем 2 сентября через территорию республики сместится холодный атмосферный фронт, – рассказали синоптики.

Местами по региону пройдут небольшие дожди, ветер будет порывистым, сильным. Дневная температура воздуха упадет с +26,+31° до +18,+23°. Наиболее резкое похолодание ожидается во второй половине недели: ночью будет +2,+8° (при заморозках – 0, -2°), днем +13,+19°.

В конце недели температура воздуха вновь начнет расти. В области мощного антициклона атмосферное давление будет высоким, а вероятность осадков снизится.