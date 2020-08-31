«Был шутником и весельчаком»: подробности гибели 17-летнего подростка в Башкирии

Салават был душой любой компании

Стала известна личность 17-летнего мальчика, который погиб в ДТП в Сибае на улице Белова. Как ранее сообщала «КП – Уфа», подросток за рулем мотоцикла «Racer JS» наехал на бордюрныи камень справа по ходу движения. К сожалению, удар был такой силы, что парень погиб на месте аварии. Известно, что водительских прав он не имел, к тому же управлял транспортом не зарегистрированным в установленном порядке. В ГИБДД начато разбирательство. Вместе с молодым человеком на мотоцикле ехал его 16-летний друг. Он отделался сотрясением и ушибом плеча. После осмотра медиками его отпустили домой.

Погибшим оказался житель 2-го Туркменево Баймакского района Салават Ш. Мальчик вырос в благополучной и многодетной семье. У него остались сестренки, он был единственным мальчиком. Салавата все запомнили весельчаком и шутником.

На мотоцикле он ездил уже три года

- Почему судьба забирает лучших. Он был таким чудесным мальчиком, душа компании. Всегда веселый, добрый, отзывчивый, - скорбят по нему близкие.

Салават действительно был очень открытым и активным – с малых лет играл в КВНе, жил общественной жизнью школы.

Мотоцикл у него был уже три года. Как рассказывают друзья, Салават не попадал в аварии, ездил аккуратно, с умом.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования близким погибшего.