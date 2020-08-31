В Башкирии на мотоцикле насмерть разбился 17-летний парень

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Сибае насмерть разбился 17-летний мотоциклист. Трагический инцидент произошел поздней ночью 30 августа на улице Белова, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП случилось из-за того, что парень во время движения на своем «Racer JS» не справился с управлением и врезался в бордюрный камень с правой стороны. От полученных повреждений юноша скончался до приезда бригады медиков.

– Известно, что он водительских прав не имел, к тому же управлял транспортом не зарегистрированным в установленном порядке, – отметили в ГИБДД. Инспекторы начали разбирательство.

Напомним, на оперативке в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров устроил разнос чиновнику за большое количество погибших на дорогах.