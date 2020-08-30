Многодетная мать из Башкирии обвинила мужа в секснасилии над двумя ее малолетними дочерьми

Угрозыск доставил мужчин в следственном комитете, там на подозреваемого завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многодетная мать из села в Благовещенском районе Башкирии обвинила своего супруга в сексуальном насилии над двумя падчерицами. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа»

37-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию вечером 28 августа. Она рассказала сотрудникам, что 14 июня муж изнасиловал ее 15-летнюю дочь, а 23 августа «насильственным действиям сексуального характера» подвергся второй ребенок – 13-летняя девочка. Все это происходило в их общем семейном доме.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали 45-летнего отчима потерпевших. Его доставили в следственный отдел Бирского СК. Известно, что по состоянию на 28 августа он не давал признательных показаний. Тем менее на него завели уголовное дело по двум статьям: изнасилование несовершеннолетней и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчина ранее уже имел проблемы с законом. В 2019 году его судили за неисполнение родительских обязанностей.