В Башкирии в перевернутом автомобиле погибла пожилая женщина

ГИБДД по Башкирии

В республиканском ГИБДД сообщили подробности ДТП, которое произошло 26 августа в Кармаскалинском районе. В аварии, по информации пресс-службы ведомства, погибла 72-летняя женщина.

В госавтоинспекции передали, что ДТП произошло на 15-м километре автодороги Кармаскалы-Старобобичево. Причина произошедшего предварительно в том, что 40-летний житель Уфы за рулем «Лады Гранта» не смог справиться с автомобилем и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

Сам водитель был госпитализирован, а вот его 72-летняя пассажирка скончалась на месте.