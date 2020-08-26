Телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм о Куштау

фото: кадр документального фильма

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак на своем ютуб-канале выпустила документальный фильм о Куштау. Она назвала его «Историей одной борьбы». Ролик длится 55 минут. В нем Собчак рассказывает о самой горе, истории противостояния защитников шихана и представителей БСК и беседует с главой республики Радием Хабировым.

«Скажу честно, о том, что такое «Шихан» я узнала только благодаря тем активистам, которые вышли бороться за эту уникальную природную ценность. Но уникально и другое: пожалуй, впервые за долгое время, людям удалось отстоять свои права! Губернатор уже заявил, и нам в интервью, и публично, что придаст этим обьектам статус ,"особо охраняемых», – написала блогер в анонсе «документалки» на своей странице в инстаграме.

Напомним, Собчак приезжала на съемки в Ишимбайский район 22 августа. Местные жители и активисты засняли ее у подножья шихана.