В Башкирию приехала знаменитая телеведущая Ксения Собчак

Фото: соцсети

Сегодня, 22 августа, стало известно, что в Башкирию прибыла телеведущая Ксения Собчак. По неподтвержденным пока данным, она будет снимать передачу о шихане Куштау для своего YouTube-канала «Осторожно, Собчак!».

Сегодня же в социальных сетях появилась фотография Ксении Собчак в лагере у подножья шихана Куштау. Теледива прибыла к подножию горы в скромной, походной одежде и уже, по всей видимости, начала снимать свою передачу. Когда видео появится на канале Ксении, пока не известно. Примечательно, что она не анонсировала свою поездку в Башкирию и ее появление под Стерлитамаком вызвало удивление у местных жителей. Естественно, ведущую узнали.

Также в сети появилось видео, где Собчак вместе с местными жителями по видеосвязи звонят Максиму Галкину и благодарят его за ролик в поддержку Куштау, которое набрало большое количество просмотров и было замечено в Москве.

Ксения Собчак не первая из числа федеральных журналистов, кто прибыл на Куштау, чтобы рассказать о противостоянии за шихан. Ранее в расположение защитников Куштау приезжал Алексей Пивоваров с командой своего проекта «Редакция».