Пропавшую в пижаме 26-летнюю девушку в Башкирии нашли в тысячах километрах от дома

Со слов сестры, Лилию нашли в тысячах километрах от дома.

25 августа вечером завершили поиски 26-летней Лилии Кулыевой, которая пропала в начале августа в селе Киргиз-Мияки вечером в одной пижаме. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт», сейчас же информацию подтвердили и родственники.

Со слов сестры, Лилию нашли в тысячах километрах от дома. Девушка добралась до Краснодара. Вероятно, автостопом.

- Вчера нам позвонили и сообщили, что Лилия находится в психиатрической больнице в Краснодаре. Как она туда добралась, мы не знаем, - рассказывает собеседница. – Оказалось, что в больнице она находится уже 11 дней. Все это время не могли установить ее личность. Она не помнила свое имя, представлялась другими именами.

Сегодня мать Лилии выезжает на юг, чтобы вернуть дочь домой.

Напомним, что девушка вышла из дома 2 августа в одной пижаме. Родные сразу предупредили – она представляется другими именами и может просить милостыню. Лилию пару раз видели в Башкирии – она жила у реки. Благо, поиски завершились благополучно.