В Башкирии без вести пропала 26-летняя Лилия Кулыева: ушла из дома в одной пижаме

Девушка нуждается в медицинской помощи, поэтому родные ищут ее всеми способами – через волонтеров, полицию и самостоятельно.

В Башкирии со 2 августа разыскивают 26-летнюю Лилию Кулыеву, которая вышла из дома в селе Киргиз-Мияки вечером в одной пижаме и пропала.

Как рассказала «КП – Уфа» сестра Лилии Роза, девушка имеет психические отклонения – может просить милостыню, придумывать то, чего нет, представляться другими именами.

- Она может сказать, что ее ФИО другое, то есть как Лаврентьева Лилия Андреевна вместо Кулыева Лилия. 3 августа в 8 утра ее видели возле деревни Кенгер-Менеуз Бижбулякского района. Те же люди похожую на нее девушку увидели на дороге Бижбуляк-Аитово. Якобы она выходила из леса, при себе имела черный рюкзак, - говорит сестра.

Также есть информация, что Лилия хотела в Татарстан поехать. Девушка нуждается в медицинской помощи, поэтому родные ищут ее всеми способами – через волонтеров, полицию и самостоятельно.

Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы светлые, длинные, глаза карие.

Одежда: пижама – верхняя часть розовая, брюки бордовые.

Если у вас есть информация о ее местонахождении, просьба сообщать по телефону 89273316696, 89674567318.