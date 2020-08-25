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Уфимский врач рассказал о страшных последствиях игры «собачий кайф», во время которой погибла 8-летняя девочка

Медик дал рекомендации родителям
Эльвина АпаринаЭльвинаАпарина
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Дети нечаянно задушили девочку во время игры

Дети нечаянно задушили девочку во время игры

Вся Уфа обсуждает громкое ЧП, которое произошло на севере Уфы. Здесь 12-летний мальчик во время игры задушил свою 8-летнюю подружку. Дети играли в популярную игру «собачий кайф».

- В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на то, почему вообще дети вместо того, чтобы проводить время с родителями или играть в другие игры со своими сверстниками, ходят за гаражами и душат друг друга. Это говорит о том, что детьми дома не занимаются от слова совсем. Если дома у ребенка интересные книги, мультфильмы, игры, или родители планируют досуг в виде поездок или экскурсий куда-то, то ребенок не будет ходить, где-попади. Дети быстро улавливают и перенимают все плохое, поэтому важно не упустить этот момент и заниматься ребенком, показывать и рассказывать ему о других играх, - говорит Владимир Алянгин, доктор медицинских наук, профессор, врач-эндоскопист высшей категории.

Доктор отметил, что дети могут легко упустить момент от легкого удушения до задушивания, последствия могут быть необратимы, как в этом случае.

- Дети не понимают ценности жизни, поэтому родителям нужно предостерегать детей от таких опасных игр, - отметил врач.

ЧП