Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Полпред ПФО встретился с Радием Хабировым в Уфе

Они провели совещание по вопросам социально-экономического развития региона
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
КомментироватьОставить комментарий
В Белом доме полпред и глава республики обсудили развитие региона

В Белом доме полпред и глава республики обсудили развитие региона

20 августа с рабочим визитом Уфу посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщила его пресс-служба.

В башкирском Белом доме Комаров провел двустороннюю встречу с главой республики Радием Хабировым. У них было «совещание по вопросам социально-экономического развития региона». Политики также обсудили эпидемиологическую обстановку в регионе.

Напомним, последний раз Комаров приезжал в Уфу 6 декабря 2019 года по случаю Дня Героев Отечества. Вместе с Хабировым он возложил венки к Вечному огню.