2019-12-06T17:12:37+03:00
Общество

Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в парке Победы в Уфе

Дань памяти Героям Отечества также отдал представитель президента России в ПФО Игорь Комаров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Сегодня, 6 декабря, в уфимском парке Победы полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров возложили венки к Вечному огню у подножия памятника Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.

После исполнения гимнов России и Башкирии участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Отечества, не вернувшихся с полей сражений. Церемония была приурочена ко Дню Героев Отечества – памятной дате, которая ежегодно отмечается в стране 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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