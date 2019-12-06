Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в парке Победы в Уфе

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-06T17:12:37+03:00

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Сегодня, 6 декабря, в уфимском парке Победы полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров возложили венки к Вечному огню у подножия памятника Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.

После исполнения гимнов России и Башкирии участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Отечества, не вернувшихся с полей сражений. Церемония была приурочена ко Дню Героев Отечества – памятной дате, которая ежегодно отмечается в стране 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU