В Башкирии прекратили поиски 20-летней девушки на велосипеде

фото: соцсети

В башкирском поселке Нугуш Мелеузовского района прекращены поиски 20-летней девушки Елизаветы Тетюшкиной. 13 августа она выехала из дома на велосипеде, а затем перестала выходить на связь.

«Найдена. Жива. Спасибо всем за участие в поиске», – сообщили сегодня волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Что произошло с девушкой, и где она пропадала, активисты не уточнили.

В беседе с корреспондентом «КП-Уфа» знакомый с ситуацией источник рассказал, что Елизавета сама вышла на связь. Она находилась далеко от дома.