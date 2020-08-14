«Каталась на велосипеде одна»: в Башкирии без вести пропала 20-летняя девушка

фото: соцсети

В башкирском селе Нугуш без вести пропала 20-летняя Елизавета Тетюшкина. Девушка выехала из дома на велосипеде днем 13 августа, и с тех пор ее никто не видел. К поискам подключились добровольцы, волонтеры организации «Лиза Алерт» и полицейские.

«На связь перестала выходить после 15.00 [13 августа]. Каталась на велосипеде одна. Вдруг видели в стороне Нижнеташево, Андреевки и Хлебодаровки. Сообщите сразу, пожалуйста! Все село ищет», – пишут близкие Елизаветы.

Приметы: рост – 170 см, спортивное телосложение, светлые длинные волосы, голубые глаза.

В день пропажи была одета в джинсовую светлую рубашку, черные лосины и голубо-сиреневые кроссовки.

Всех, кто знает о местоположении Елизаветы Тетюшкиной, просят обратиться по номеру «Лиза Алерт» (8-800-700-54-52), единую экстренную службу (112) или в полицию.