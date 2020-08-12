Дело об убившем женщину щите в Уфе передали в суд

Скриншот с видео Следкома Башкирии

Следственный комитет по Башкирии сообщил, что завершил расследование уголовного дела по факту смерти женщины из-за падения на нее рекламного щита. Событие произошло 7 апреля 2020 года.

После случившегося в отношении технического директора ООО «Гэллэри Сервис» возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Расследование показало, что щит упал на 76-летнюю местную жительницу из-за коррозии на стойках рекламного щиты, которая не была обнаружена своевременно. Женщина скончалась на месте происшествия моментально.

Обвиняемый свою вину признал частично и выплатил родственникам погибшей компенсацию. Уголовное дело с утвержденным заключением передано в суд.