В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после смерти 6-летней девочки, отравившейся грибами

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в деревне Даутово, что в Абзелиловском районе Башкирии, произошла настоящая семейная трагедия. 28-летний отец двоих детей собрал на окраине деревни грибы и приготовил их на ужин. Мужчина не знал, ядовитые ли они и можно ли их вообще употреблять в пищу, но все равно поел сам и накормил детей.

Поздно ночью он почувствовал себя плохо и вдруг заметил, что его 6-летняя дочка не подает признаков жизни. Он тут же вызвал скорую, но было уже поздно – ребенок скончался. Самого отца и его двухлетнего сына в ту ночь увезли в Абзелиловскую ЦРБ с признаками отравления.

Как сообщает пресс-службе СКР по Башкирии, следователи Белорецкого межрайонного отдела ведомства возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Теперь сыщикам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела они изучат условия, в которых проживала семья, опросят соседей и других очевидцев, проведут ряд экспертиз.

- По предварительным данным, собранные грибы были непригодны для употребления в пищу, - отметили в пресс-службе СКР по Башкирии.

Напомним, осенью прошлого года в Месягутовском районе грибами отравились сразу семь человек. Среди них две семьи с тремя несовершеннолетними детьми и тремя пенсионерами.