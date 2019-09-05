2019-09-05T16:53:10+03:00
Происшествия

В Башкирии две семьи с детьми попали в реанимацию из-за отравления грибами

Всего в больницу доставили семь человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В больницу госпитализированы несовершеннолетние и пенсионерыВ больницу госпитализированы несовершеннолетние и пенсионерыФото: Александр ГЛУЗ
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Накануне вечером в Месягутовскую центральную районную больницу были доставлены сразу семь человек из села Дуван. Медики диагностировали у них острое отравление грибами.

В скорую помощь в 17:55 позвонила дочь пострадавшей 62-летней женщины. Как выяснилось, последняя вместе со своей 8-летней внучкой ходила в лес за грибами. Вернувшись домой, начала перебирать грибы – как оказалось, невнимательно. Из опасных для человека плодов женщина приготовила пироги. Она угостила своей стряпней родственников и живущую по соседству семью, которую пригласила в гости.

После трапезы семеро человек в центральной районной больнице. Среди них две семьи с тремя несовершеннолетними детьми и тремя пенсионерами. Взрослых госпитализировали в реанимацию. Состояние большинства людей оценивается как тяжелое. Изначально положение двух девочек восьми и девяти лет врачи расценили как среднее, однако в полночь их тоже перевели в реанимационное отделение.

В настоящий момент состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое.

«Комсомолка следит за развитием событий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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