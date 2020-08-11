6-летняя девочка из Башкирии умерла после семейного ужина, ее близкие в больнице

Младший брат девочки и ее отец госпитализированы в больницу

В селе Абзелиловского района Башкирии умерла 6-летняя девочка – предположительно, от отравления грибами. Информацию о смерти ребенка «КП-Уфа» подтвердили в местной администрации.

Мертвая девочка была обнаружена у себя дома ночью 11 августа. Примерно в то же время в районную больницу госпитализировали ее 29-летнего отца и 2-летнего брата. По предварительной информации, семья отравилась грибами, которые ела на ужин накануне трагедии, сообщают коллеги из "Вести-Башкортостан". Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители.

Напомним, осенью прошлого года в Месягутовском районе грибами отравились сразу семь человек. Среди них две семьи с тремя несовершеннолетними детьми и тремя пенсионерами.