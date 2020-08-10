Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса в Башкирии за июль

За июнь умерло 12 жителей Башкирии с коронавирусом

Росстат обнародовал данные по смертности от коронавирусной инфекции в Башкирии за июнь 2020 года. В первый месяц лета в республике умерло 12 человек с ковидом.

Основной причиной смерти COVID-19 стал для троих жителей республики. При этом один из летальных случаев проходит с пометкой «возможно, вирус не идентифицирован».

За июнь, согласно данным статистического ведомства, в Башкирии скончались еще девять человек с диагностированным коронавирусом. У двоих носителей инфекция «не является основной причиной смерти, но оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений». На состояние семи тяжелобольных, которые впоследствии скончались, подтвержденный COVID-19 серьезно не повлиял.

Напомним, такую же статистику по Башкирии Росстат давал за май – тогда смерть от коронавируса была поставлена только одному человеку, и то с приставкой «возможно».

Согласно данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии от инфекции в республике умерло 25 человек.