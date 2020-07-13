Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Башкирии за май

13 Июль 2020 2020-07-13T12:22:28+03:00

Согласно Росстату, за май в Башкирии умерло девять человек с диагностированным коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В минувшую пятницу, 10 июля, Росстат опубликовал сведения о смертности от коронавируса в регионах за май 2020 года. Согласно данным статистического ведомства, за этот месяц в Башкирии COVID-19 стал основной причиной смерти только для одного человека – и то с приставкой «возможно», поскольку вирус идентифицирован не был.

Помимо этого, за май в республике умерло еще восемь носителей коронавируса. Один из них скончался от того, что ковид «оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений» основного заболевания. В семи других летальных случаях инфекция не ухудшала и без того тяжелого состояния пациентов, но тем не менее была диагностирована.

Напомним, по состоянию на 13 июля коронавирусом в Башкирии заразились 5967 жителей (+46 за сутки). В числе умерших от COVID-19 значатся 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU