История матери из Башкирии, у которой отобрали детей после родов, получила продолжение

Сестра роженицы Ольга Афанасьева обратилась за помощью к общественникам – из семьи были изъяты 15-ти дневная девочка и мальчик-школьник.

Накануне «КП – Уфа» сообщала, что у жительницы Красноусольска органы опеки отобрали детей после того, как у нее началась послеродовая депрессия. Сестра роженицы Ольга Афанасьева обратилась за помощью к общественникам – из семьи были изъяты 15-ти дневная девочка и мальчик-школьник. Их собирались определить в приют и дом малютки.

К счастью, у этой истории счастливый конец. Сегодня 10 августа Ольга сообщила хорошие новости – детей вернули семье.

- Я написала заявление в органы опеки, что за детьми буду ухаживать сама, и мне их сразу отдали. Сейчас детки дома, с ними все в порядке. Я благодарю всех, кто не прошел мимо нашей беды, - сказала «КП – Уфа» Ольга.