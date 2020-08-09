В Башкирии младенца изъяли из семьи из-за начавшейся у матери послеродовой депрессии

Женщина очень переживает, что детей могут устроить в другие семьи.

Общественница Диана Демидова сообщила в социальных сетях о вопиющем случае, который произошел накануне в Красноусольске. Здесь органы опеки изъяли у женщины новорожденную дочь, которой всего 15 дней, и сына-школьника. А все потому, что у роженицы начала развиваться послеродовая депрессия. О проблеме рассказала Ольга Афанасьева, сестра роженицы.

- У моей младшей сестры Алены начался психоз после родов. Ее поместили в Стерлитамакскую психиатрическую больницу, - рассказывает Ольга. – Алена проживала в деревне с детьми у мамы. После того, как ее увезли в больницу, буквально через 2 часа приехали органы опеки, изъяли детей, мотивируя тем, что бабушка старая и смотреть за ними не может, хотя нас четыре сестры, и мы бы могли смотреть за ее детьми, пока она находится на лечении.

Женщина очень переживает, что детей могут устроить в другие семьи. Мальчик сейчас находится в Табынском приюте, а девочку хотят пристроить в Уфу в дом малютки, пока она находится в Красноусольской больнице в детском отделении.

- Мы все ухаживаем за ней, все три сестры смотрим за ней. Но нам сказали, что в понедельник ее заберут в Уфу, - говорит Ольга. – Мы не хотим, чтобы дети растерялись где-то. Это все временно, мама выйдет из больницы, мама поправится. Мы не знаем, что нам делать.

«КП – Уфа» следит за развитием событий. Также мы направим запрос в органы опеки.