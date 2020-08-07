В Уфе рабочие приступают к строительству хосписа

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В Уфе началось строительство хосписа. Объект на участке в 2,37 гектара расположится за торговым центром «Мега». Медучреждение будет оказывать паллиативную помощь неизлечимо больным пациентам – как взрослым, так и детям.

Директор хосписа Радмила Сурначёва отметила, что его не стоит рассматривать как больницу или место, куда «человек приходит умирать». Главной задачей организации будет стабилизация состояния пациентов, а также обеспечение физического и психологического комфорта для последующего возвращения домой.

В Уфимском хосписе будет три корпуса: детский, взрослый и административно-медицинский. Объект рассчитан на 60 коек – 40 взрослых и 20 детских. В каждом блоке будут организованы прогулочные зоны, а для детей – игровые комнаты. Строители обустроят два въезда: первый – к приемному покою и главному входу и второй – для выезда бригад и загрузки пищеблока.

Открытие хосписа запланировано на осень 2021 года.

Напомним, осенью прошлого года вокруг строительства хосписа разгорелся скандал. Против медучреждения выступили некоторые горожане.