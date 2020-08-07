В Башкирии из кассы популярного ломбарда украли 70 миллионов рублей

Из кассы популярной в Башкирии сети ломбардов за три года украли около 70 миллионов рублей.

Представители службы безопасности группы компании СКС сообщили, что неизвестные лица действовали по довольно простой схеме. Они оформляли займы на клиентов, которые были в базе компании, без ведома последних. Разумеется, люди даже не подозревали, что «взяли» займ в ломбарде.

Правда вскрылась весной 2019 года. Сотрудники службы безопасности связались с должником, дабы узнать, почему он просрочил выплату. Узнав, что человек даже не подозревает о наличии самого займа, в службе безопасности начали внутреннюю проверку. Оказалось, что за три года таким нехитрым образом из кассы организации вывели порядка 70 миллионов рублей. На специальной стоянке также не нашлось также и автомобилей, под залог которых в компании выдавали займы.

В самой компании предполагают, что связанными с неприятной историей могут быть двое сотрудников, которые действовали по обговоренной схеме. Дабы их не вывели на чистую воду сразу, они оплачивали долги по займам деньгами, которые получали при оформлении нового несуществующего «клиента». Такой план чем-то похож на метод работы финансовой пирамиды.

Сейчас во всех сложностях истории разбирают стражи порядка. Уголовные дела возбудили по факту пропажи из кассы 780 и 830 тысяч рублей, но сотрудники СБ уверены, что общая сумма ущерба составляет 70 миллионов рублей.

Подробности можно прочитать в большом расследовании «КП-Уфа».