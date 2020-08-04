Похитить 70 миллионов и… построить свой бизнес: в Башкирии разбираются в громком деле

Представьте себе Стерлитамак – небольшой промышленный городишко, с населением около 300 000 человек, где чуть ли не все друг друга знают. А теперь вообразите сумму – 70 миллионов рублей! Сложно? Примерно столько «пропало» в одной из кредитных организаций города.

Но раствориться в воздухе деньги не могут. Осенью 2019 года началось следствие (а до этого еще было полгода доследственной проверки!), однако оба возбужденных уголовных дела едва ли наберутся на один том… Потерпевшие уверены, что доказательства есть, но за 10 месяцев расследования даже не допрошены люди, которые могут быть причастны к хищению. При этом, действующие лица нашей истории никуда не скрывались, продолжают жить в провинциальном Стерлитамаке и даже ведут бизнес.

70 МИЛЛИОНОВ ИСЧЕЗЛИ БЕССЛЕДНО

В поле нашего зрения – одна из крупнейших финансовых организаций Группа компаний СКС. В прошлом году обнаружилось: в организации завелся «крот». И через лазейки этого «крота»долгое время утекали огромные денежные суммы. По некоторым данным, примерно с 2016 по 2019 годы из касс Группы компаний СКС похищено порядка 70 млн рублей. Схема вырисовывается простая: злодеи оформляли поддельные договоры займов на клиентов, которые числились в базе данных компаний, при этом те даже не подозревали об этом. Могли бы жулики и дальше промышлять таким образом, если бы в один прекрасный день все не вскрылось…

- Как работает кредитная организация: выдается заем, далее клиент платит проценты. Если же не платит – включается служба безопасности и выясняет, почему идут просрочки, - рассказывает руководитель службы безопасности Группы компаний СКС Руслан Хазиев. – Примерно в марте 2019 года сотрудник СБ позвонил клиенту, который не заплатил проценты по займу, а тот очень удивился звонку и ответил, что в принципе не заключал никаких новых договоров с нашей компанией. Это стало поводом для проведения полной проверки, в результате которой выяснилось, что ряд «клиентов», которые числились таковыми в базе, на самом деле не имеют договорных обязательств перед нашей организацией. Так мы и выявили схему хищения в Стерлитамаке.

В Группе компаний СКС деньги выдают клиентам под залог авто (который должен быть поставлен на стоянку), а также под залог ПТС. Всего, по словам сотрудника службы безопасности, должно было быть около 60 машин на стоянке – но их нет, и, судя по журналу, никогда там не было. Такая же история и с паспортами – отсутствуют.

Как, спросите вы, удавалось мошенникам втайне разворовывать казну предприятия, да еще и так долго?

- Мы полагаем, схема была подобна «финансовой пирамиде»: злоумышленники оформляли псевдо-заем, часть денег брали себе, часть – пускали на оплату процентов. А дальше, когда деньги заканчивались, снова оформляли заем – и так далее, - поясняет представитель компании.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЕСТЬ – ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НЕТ

- Когда мы провели проверку, наши подозрения пали на двух менеджеров: Андреянчиков В. и Шимирданов А. (фамилии и имена здесь и далее изменены – прим. Авт.), поскольку они были единственными материально-ответственными лицами, которые имели доступ к кассе и могли выдавать деньги по договорам займа, - говорит руководитель службы безопасности Группы компаний СКС. – Мы пригласили их в головной офис в Уфе, они признались в том, что оформляли псевдо-займы, и написали объяснения, обещали вернуть деньги. Но на этом все закончилось. Более того: сейчас оба наших бывших сотрудника «переписали» свое имущество на других лиц. То есть, по идее, если их вину докажут, с них даже взять нечего.

Но чтобы говорить про возмещение ущерба, нужно, чтобы суд установил виновных. Однако это явно не в ближайшей перспективе: пока даже не допрошены лица, которые могут иметь отношение к похищенным миллионам, не проведены обыски, не изъяты все важные документы, и даже не взяты показания у людей, на которых оформляли псевдо-займы.

- А ведь они тоже пострадали: из-за афер с деньгами наши добросовестные заемщики оказались в «черном списке» Национального бюро кредитных историй как должники, и теперь не могут взять кредит, если им это потребуется, - отмечают представители микрофинансовой организации. – Причем большинство, а это несколько сотен человек, даже не в курсе, что их данные использовали, и в каком положении они оказались. Конечно, ведь за все время – полгода доследственной проверки и 10 месяцев следствия - с них даже не взяли объяснений.

В целом, пока есть два уголовных дела, возбужденных по фактам кражи 780 и 830 тысяч рублей, соответственно. Но, по словам потерпевших, также в материалах уголовного дела имеется судебно-бухгалтерское исследование, которое подтверждает пропажу 70 миллионов. И опять же: чтобы вменить исчезнувшие миллионы кому-то, нужно провести хотя бы обязательные следственные действия.

- За это время допрошены лишь представители потерпевших и один свидетель. Есть в деле еще объяснения в присутствии адвокатов от наших бывших менеджеров,которые говорят, что они ни в чем не виноваты, - рассказывает Руслан Хазиев. – Объяснения взяты еще весной 2019 года, в рамках доследственной проверки, и с тех пор – их больше не приглашали в отдел. Мы считаем, что процесс застопорился, возможно, благодаря активным действиям хороших адвокатов, которые в прошлом занимали высокие посты в правоохранительных органах и прокуратуре Стерлитамака. Кстати, адвокаты у наших экс-менеджеров появились еще до возбуждения уголовного дела: даже объяснение с них брали уже в присутствии защитников.

«ПО 25 МЛН – ДЕЛО УШЛО В СУД, А ПО 70 МЛН - НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ»

Время идет, следствие то приостанавливается, то возобновляется, а подозреваемых в деле как не было, так и нет. Зато имеется постановление суда, в котором указано, что следователь допустил «волокиту и незаконное бездействие».

- Мы предоставили все доказательства следствию, готовы сотрудничать, помогать во всем, но – ничего не делается, - разводят руками представители потерпевших. – И знаете, что досадно? В Салавате была аналогичная ситуация, только не в микрофинансовой организации, а в банке. Уголовные дела по тому факту и по нашей истории возбудили примерно в одно время, но сейчас по салаватской истории предварительное следствие уже завершено и уголовное дело передано в суд. А у нас – даже элементарные следственные действия не выполнены.

Если кто не понял, речь идет о Луизе Хайруллиной, экс-сотруднице отделения Россельхозбанка в городе Салават, которая в мае прошлого года исчезла вместе с 25 млн рублей. Год назад прогремела новость, а в начале июля 2020-го расследование завершилось, сейчас уголовное дело находится в суде. Вероятно, скоро будет приговор.

Но вернемся к нашим баранам. Чтобы направить уголовное дело в суд, надо выяснить не только, кто виноват, но и многие другие моменты. Например, почему долгое время жуликам удавалось скрывать свою аферу. Ведь, если деньги из кассы выданы, а залоговой машины на стоянке нет, значит, что-то не сходится? Почему это оставалось незамеченным?

- Сам напрашивается вопрос: почему когда в Стерлитамак выезжал наш руководитель направления Автоломбард Агашеев К. (в чьи обязанности входили плановые и внеплановые проверки автоломбарда в ГК), на момент проверки якобы были и автомобили, и все ПТС. Но, как мы уже знаем, ничего этого не было, - говорит Руслан Хазиев. - Неясно: либо менеджер допустил халатность, либо ПТС-ки были фальшивые. Ну а что за фокус с десятками автомобилей – вообще загадка. Мы подали жалобы в МВД по РБ и республиканскую прокуратуру, и надеемся, что вышестоящие органы отреагируют на бездействие следствия и прокуратуры в Стерлитамаке. Тем более, что уже есть судебное решение, подтверждающее волокиту и бездействие следователя.

ИЗ ЭТОЙ ЖЕ СЕРИИ…

1 миллион в Нижневартовске

Сотрудник банка в северном городе оформил на себя четыре поддельных кредита и сам себе выдал деньги – решил «заработать» на свадьбу. В итоге, у банка похищено около 1 миллиона рублей, но не прошло и года, как преступник оказался за решеткой. Мошенник получил три года колонии общего режима.

1,3 млрд рублей в Москве

Бывший акционер Кредитбанка и глава московского филиала Антон Суровцев и экс-глава кредитного отдела Марина Салугина вместе с другими подельниками выводили деньги учреждения, в том числе, использовали кредитные договоры. В итоге – похищено 1,3 млрд рублей.

С момента возбуждения уголовного дела до завершающей стадии, когда участники знакомятся с материалами дела перед отправкой его в прокуратуру и далее в суд, прошло около года. За это время уголовное дело выросло в 250 томов! В настоящее время преступники уже отбывают наказание.