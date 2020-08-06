Похоронили в закрытых гробах: в Башкирии простились с убитыми матерью и сыном

В Башкирии простились с убитыми матерью и сыном Фото: БСТ

Сегодня в Октябрьском простились с 42-летней Натальей Л. И ее 12-летним сыном Владимиром (имя изменено – Ред.), чьи тела нашли в минувший вторник в запертой изнутри квартиры со следами насильственной смерти. - Хоронили в закрытых гробах. Во всяком случае, во дворе они стояли закрытые. На похоронах присутствовал и муж Натальи, который успел вернуться с вахты, - рассказали «КП-Уфа» соседи.

Напомним, эта странная и запутанная история началась с прошлой пятницы, 31 июля: женщина и ее сын перестали выходить на связь. Обеспокоенный глава семейства попросил свою мать сходить проведать семью, но дверь никто не открыл, поэтому пришлось вызывать мастера по открытию замков. В квартире обнаружили тела погибших в луже крови – на руках и шее 12-летнего школьника были множественные рубленые раны. По предварительной версии, которую выдвинули следователи, мать сначала расправилась с ребенком, а потом покончила с собой. Что стало причиной такого поступка, сейчас выясняют сыщики – возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Соседи и знакомые отзываются о семье как о благополучной и интеллигентной. Ребенок хорошо учился в школе, мать-домохозяйка внимательно за ним приглядывала, а отец работал на вахте на севере.