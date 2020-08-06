Свекровь попросила вскрыть дверь: новые обстоятельства загадочной гибели матери и сына в Башкирии

Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают сыщики Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны новые подробности шокирующей истории, произошедшей накануне в Октябрьском. Напомним, там в запертой изнутри квартире обнаружили тела 42-летней женщины и ее 12-летнего сына с признаками насильственной смерти. По предварительной версии, мать сначала могла расправиться с ребенком, а потом покончить с собой. Сейчас в обстоятельствах загадочного преступления разбираются следователи, а «Комсомолка» постаралась восстановить события того рокового дня.

«В ТОТ ВЕЧЕР НИКТО НИЧЕГО ИЗ СОСЕДЕЙ НЕ СЛЫШАЛ СТРАННОГО»

Погибшими оказались 42-летняя Наталья Л. и ее 12-летний сын Виталий (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.) Соседи и знакомые характеризуют семью как положительную – отец работает вахтовиком на севере, а когда приезжает – всячески балует и поддерживает своих близких. Наталья – домохозяйка, присматривает за сыном. Виталий недавно окончил пятый класс – активист и отличник, призер школьных соревнований по шахматам.

- Учился на круглые пятерки. Мама всегда за его учебой следила, говорила, что от этого зависит его будущее, - вспоминает знакомая семьи Юлия З. (имя также изменено по просьбе собеседницы)

Соседи также отзываются о семье как о тихих спокойных людях, которых практически никогда не было ни видно, ни слышно – ни криков, ни шума из-за стен по ночам. Да и в тот вечер (предположительно, преступление могло совершиться еще в минувшую пятницу, 31 июля – Ред.) никто из соседей ничего подозрительного не слышал.

Первыми о пропаже домочадцев забеспокоился муж Натальи Сергей, который никак не мог дозвониться до жены и до сына. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мужчина позвонил своей 58-летней матери и попросил ее проведать невестку и внука. Женщина долго стучала и звонила в запертую квартиру, а потом, почуяв странный запах, все же вызвала мастера по вскрытию дверных замков. Открывшаяся картина заставила всех оцепенеть…..

С МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЗЪЯЛИ КУХОННЫЙ НОЖ И ТОПОР

Мать и сын лежали в комнате в луже крови. На теле мальчика судмедэксперты позже обнаружат множественные рубленые раны запястий, лба и шеи. Как уточнил источник «КП-Уфа», с места преступления криминалисты заберут кухонный нож и топор, а также одежду женщины, системный блок компьютера, планшет, документы и 11 отпечатков рук. Очень важно понять – находился ли в злополучной квартире в тот вечер кто-то еще, или мать сама расправилась с сыном.

По некоторым данным, которые осторожно озвучивают знакомые семьи, женщина могла находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения, и в какой-то момент в ее голове что-то перемкнуло, что она схватилась за нож. Как рассказала знакомая семьи, Наталья вообще редко пила, но, видимо, в тот вечер была чем-то очень расстроена.

- Вообще Наташа не пьющая, могла пригубить рюмку очень редко, только по праздникам. А тут видимо решила выпить, но перепила. Алкоголь стукнул в мозг, резко горячка началась, в агрессии ребенка зарезала, потом как очнулась, испугалась, ужаснулась и с собой покончила. Видимо, выпила лишнего и померещилось что-то,- объясняет Юлия З.

Что могло стать причиной вспышки ярости у женщины – ссора с мужем или проблемы с сыном – никто пока доподлинно сказать не может. Сейчас этим занимаются сыщики – возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ход которого находится на личном контроле руководства Следкома.

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками МВД проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, члены семьи погибших и другие свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании осмотра будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований, - добавили в пресс-службе ведомства.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.