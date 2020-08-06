Появилась ориентировка на предполагаемого убийцу 100-летнего ветерана ВОВ из Башкирии

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В соцсетях распространяется ориентировка на предполагаемого убийцу 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Башкирии Ивана Несмеянова. Подозреваемым оказался 52-летний летний Адик Г. Он жил Кигинском районе - там же, где и убитый ветеран.

В пресс-службе МВД отказались комментировать ориентировку. Собственный источник "КП-Уфа" в следственном комитете сообщил, что информация может не соответствовать действительности.

Напомним, тело Ивана Несмеянова со следами побоев в его доме в селе Леуза обнаружили соседи. Неизвестный оглушил ветерана тяжелым предметом по голове и связал. После этого злоумышленник забрал ценности из дома и, добив пенсионера ломом по голове, скрылся.