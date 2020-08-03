В «Башавтотрансе» прокомментировали инцидент с девушкой, которую выгнали из автобуса пинками

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:07:56+03:00

У девушки не было защитной маски, и другая пассажирка решила исправить ситуацию

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В «Башавтотрансе» прокомментировали неприятный инцидент, произошедший в одном из автобусов. Напомним, туда зашла девушка без защитной маски, а по новым ужесточившимся правилам проезд в общественном транспорте строго запрещен. Более того, водитель не имеет права ехать, пока пассажир не нацепит маску или не покинет транспорт. Вот только автобус, где и произошел инцидент, ехал без кондуктора, поэтому разобраться с нарушительницей правил решила другая пассажирка. Дама в возрасте накинулась с оскорблениями на девушку без маски и вытолкала ее из транспорта, отвесив пинка.

- Видимо, в связи с возникшей временной задержкой из-за нежелания пассажира соблюдать меры предосторожности другой пассажир проявил агрессивное поведение, – объяснили порталу UfacityNews.ru в самой компании «Башавтотранс».

В Уфе девушку без маски силой выгнали из автобуса // 3.08.

ИСТОЧНИК KP.RU