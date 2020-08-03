В Уфе девушку без маски обругали и силой вытолкнули из автобуса

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:23:39+03:00

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В Уфе из автобуса «Башавтотранса» силой выгнали девушку, у которой не было защитной маски. Случай на камеру телефона заснял очевидец и выложил видео в социальных сетях.

Запись начинается, когда оператор заходит в автобус на остановке «Центральный рынок». В салоне уже происходит активная перепалка между девушкой и женщиной в возрасте. Последняя хватает первую за руку и поднимает ее с места, требуя при этом покинуть салон и угрожая вызвать полицию. Пассажирка без маски пытается дать отпор женщина, но все-таки пятится к выходу. Женщина говорит ей в след: «Выходи, давай, крыса!».

«Тупая, блин», – не сдерживается девушка.

«Вот так тебе за это», – пинает женщина свою оппонентку, когда та уже выходит из салона автобуса.

В комментариях к видеозаписи мнения пользователей разделились. Одни считают, что девушка угрожала здоровью пассажиров, и с ней поступили правильно, а вот другие заявили, что такая агрессия недопустима.

Напомним, ранее представитель «Башавтотранса» заявил, что госперевозчик не будет обслуживать пассажиров без масок, а автобусы сдвинуться с места только после того, как в его салоне 100% человек будут носить маски.

В Уфе девушку без маски силой выгнали из автобуса // 3.08.

ИСТОЧНИК KP.RU