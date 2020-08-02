2020-08-02T18:57:00+03:00
Происшествия

В центре города в Башкирии мужчину застукали за опасным занятием

Бдительные горожане сфотографировали его и выложили снимок в соцсети
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жителя Башкирии застали за опасным занятием в центре Белебея. Мужчина «ловил кайф», вдыхая из пакета клей возле местного кинотеатра. Свидетели происходящего сфотографировали гражданина и выложили снимок в местных пабликах. По словам автора фото, мужчина нюхал клей в течение добрых сорока минут.

Некоторые пользователи в комментариях заметили, что горожанин в этом районе постоянный гость и часто подолгу сидит на скамейке возле кинотеатра. Большинство осудили мужчину за его нездоровые пристрастия и попеняли автору фото на то, что тот ничего не предпринял, чтобы прогнать токсикомана.

Напомним, что жители Белебея уже не первый раз сталкиваются с подобной картиной на улицах. Ранее они жаловались на местную жительницу, которая нюхала клей на лужайке по улице Волгоградской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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