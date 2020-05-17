2020-05-17T07:01:09+03:00
Общество

В центре города в Башкирии застукали женщину за опасным занятием

Горожане засняли ее на видео
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
Изменить размер текста:

Жительницу Башкирии застали за опасным занятием среди бела дня в Белебее. Она сидела на лужайке и «ловила кайф», вдыхая клей из пакета. Проходящие мимо люди засняли токсикоманку на камеру. На кадрах видно, что женщина чрезвычайно увлечена процессом и ни на что не реагирует. Запись выложили в местном паблике. Подпись к видео гласит, что снято оно на улице Волгоградской.

В комментариях многие пользователи заметили, что знакомы с главной героиней ролика и видят ее за подобным занятием не в первый раз.

- Летом её видела, с подружкой проходили на ЦДК, там возле кустов сидела и клей нюхала, - пишет пользовательница с ником Виолетта В.

По словам другой местной жительницы Екатерины Х, женщина часто предается своему пагубному пристрастию в подъезде ее дома, где все происходящее видят дети.

В Башкирии женщину застали за опасным занятием в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заразившихся коронавирусом в Башкирии превысило 2000 человек
В Башкирии целая улица утонула в нечистотах из канализации
В Башкирии нашли тело пропавшего три недели назад мужчины
Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизнь мужчины
Пожар в Уфе: обрушилась крыша, сгорели два автомобиля
В центре города в Башкирии застукали женщину за опасным занятием
В Башкирии мошенники украли у пенсионерки почти полмиллиона обманным путем
В Башкирии столкнулись автобус и фура, есть пострадавшие
В Уфе частично перекроют улицу Комсомольскую
В Стерлитамаке установили бюст адмирала Колчака, а власти его демонтируют
Стала известна судьба 14-летней уфимки с татуировкой, пропавшей 1 мая
Жительница Башкирии зарезала любовника, склонявшего ее к сексу
В Уфу из Узбекистана вернутся 25 человек
Одно из отделений 21-ой больницы в Уфе закрыто на карантин
В Уфе из-за женской измены мужчины устроили перестрелку
В Уфе преподаватель БашГУ осуждена за получение взятки
33-летний уфимец на иномарке насмерть сбил женщину в Сипайлово
За сутки в Башкирии от коронавируса умер еще один человек
Количество заболевших коронавирусом в Башкирии выросло на 89
На стройке в Уфе найдена куча человеческих останков
Мэрию Уфы оштрафовали на 200 тысяч за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву
В Башкирии 36-летний отец младенцев-близнецов найден мертвым
Молодого парня в Уфе задержали за секс с малолетней
«Обвинения беспочвенны»: минздрав Башкирии прокомментировал смерть 19-летнего парня, которого не брали в больницу
Власти раскрыли секрет цинкового гроба, найденного на трассе в Башкирии
В Башкирии 18-летний парень убил гостя и сбросил тело в реку
В 2020 году «Салават Юлаев» потратит на зарплаты игроков основы более 700 млн рублей