В центре города в Башкирии застукали женщину за опасным занятием

17 Май 2020 2020-05-17T07:01:09+03:00

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Жительницу Башкирии застали за опасным занятием среди бела дня в Белебее. Она сидела на лужайке и «ловила кайф», вдыхая клей из пакета. Проходящие мимо люди засняли токсикоманку на камеру. На кадрах видно, что женщина чрезвычайно увлечена процессом и ни на что не реагирует. Запись выложили в местном паблике. Подпись к видео гласит, что снято оно на улице Волгоградской.

В комментариях многие пользователи заметили, что знакомы с главной героиней ролика и видят ее за подобным занятием не в первый раз.

- Летом её видела, с подружкой проходили на ЦДК, там возле кустов сидела и клей нюхала, - пишет пользовательница с ником Виолетта В.

По словам другой местной жительницы Екатерины Х, женщина часто предается своему пагубному пристрастию в подъезде ее дома, где все происходящее видят дети.

В Башкирии женщину застали за опасным занятием в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU