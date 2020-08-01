2020-08-01T15:06:29+03:00
Общество

Жители Башкирии выстроились в огромную очередь на открытии нового ТЦ

Столпотворение заснял на видео директор другого торгового центра [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сегодня, 1 августа, в Стерлитамаке с помпой открыли новый ТЦ «Елка». Жители города выстроились в огромную очередь на входе, чтобы первыми попасть внутрь. По всей видимости, их привлекли многочисленные большие скидки и подарки.

Происходящее снял на камеру мобильного телефона директор одного из уфимских ТЦ и выложил в социальные сети.

На кадрах видно, как люди вплотную приближаются друг к другу, игнорируя социальную дистанцию. Если приглядеться, то можно заметить, что в очереди очень мало людей в защитных и медицинских масках – почти все горожане без них.

Напомним, недавно первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров заявил, что если торговые центры будут игнорировать меры предосторожности и пускать в помещения людей без масок, то власти вновь будут их закрывать.

Жители Стерлитамака выстроились в огромную очередь на открытии нового ТЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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