Жители Башкирии выстроились в огромную очередь на открытии нового ТЦ
Сегодня, 1 августа, в Стерлитамаке с помпой открыли новый ТЦ «Елка». Жители города выстроились в огромную очередь на входе, чтобы первыми попасть внутрь. По всей видимости, их привлекли многочисленные большие скидки и подарки.
Происходящее снял на камеру мобильного телефона директор одного из уфимских ТЦ и выложил в социальные сети.
На кадрах видно, как люди вплотную приближаются друг к другу, игнорируя социальную дистанцию. Если приглядеться, то можно заметить, что в очереди очень мало людей в защитных и медицинских масках – почти все горожане без них.
Напомним, недавно первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров заявил, что если торговые центры будут игнорировать меры предосторожности и пускать в помещения людей без масок, то власти вновь будут их закрывать.
Жители Стерлитамака выстроились в огромную очередь на открытии нового ТЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU