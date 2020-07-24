Власти Башкирии пригрозили закрыть торговые центры, если там не будет соблюдаться масочный режим

24 Июль 2020 2020-07-24T09:41:18+03:00

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Власти Башкирии пригрозили торговым центрам и магазинам республики закрытием, если там не будет соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Об этом на встрече с руководителями торговых сетей сказал вице-премьер региона Андрей Назаров.

«Мы не хотели бы снова закрывать торговые центры и другие общественные места. Но это во многом будет зависеть от эффективности предпринимаемых мер и от того, насколько эти меры соблюдают посетители и сотрудники торговых центров», – обратился к предпринимателям политик.

С 16 апреля надзорные органы проверяли, как в различных организациях республики соблюдаются противоэпидемические нормы в условиях пандемии коронавируса. По состоянию на 23 июля мобильные группы провели рейды в 41 тысяче предприятий и составили 643 протокола. Наибольшее число нарушений было зафиксировано в сфере торговли.

На заседании также присутствовал глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что «единственный способ продолжить борьбу с распространением инфекции – выполнять простейшие правила там, где наиболее высок риск заражения – в транспорте, магазинах, больницах, торговых центрах, фитнес-клубах».

ИСТОЧНИК KP.RU