2020-08-01T11:22:47+03:00
Общество

История с избиением ребенка родителями в Башкирии заинтересовала следователей СКР

Уголовное дело в отношении родителей мальчика будет вести следком
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне в Благовещенске произошла чудовищная история: родители жестоко избили мальчика, за то, что тот украл у них деньги и накупил на них себе сладостей и игрушек. Момент избиения ребенка снял на камеру мобильного телефона местный житель и выложил в социальные сети. После публикации в «КП-Уфа», сотрудники полиции нашли участников этого инцидента, было возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 1 августа, в следкоме по Башкирии сообщили, что по ходатайству перед прокуратурой дело передали им. Родителей мальчика обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию.

Теперь следователям СКР предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, провести медицинское освидетельствование мальчика, допросить родителей и узнать, в каких условиях проживает семья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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