Число заболевших коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось на 34 человека
Число заболевших коронавирусом в республике продолжает увеличиваться. Так, по данным оперативного штаба, за сутки выявлено 34 новых случаев инфицирования. Общее число ковид-пациентов в Башкирии достигло 6745 человек. Что касается выздоровевших, то за последние 24 часа вылечились и отправились домой 65 пациентов, таким образом общее число выздоровевших составляет 5150 жителей республики. Число жертв вируса остается прежним – 22 человека.
Напомним, что в Башкирии снова ужесточились правила масочного режима. Например, теперь в автобусы «Башавтотранса» не будут пускать пассажиров без защитной маски. За нарушение масочного режима в общественном транспорте предусмотрены штрафы: от 5 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических.
ИСТОЧНИК KP.RU