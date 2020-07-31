Число заболевших коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось на 34 человека

31 Июль 2020 2020-07-31T10:44:46+03:00

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Число заболевших коронавирусом в республике продолжает увеличиваться. Так, по данным оперативного штаба, за сутки выявлено 34 новых случаев инфицирования. Общее число ковид-пациентов в Башкирии достигло 6745 человек. Что касается выздоровевших, то за последние 24 часа вылечились и отправились домой 65 пациентов, таким образом общее число выздоровевших составляет 5150 жителей республики. Число жертв вируса остается прежним – 22 человека.

Напомним, что в Башкирии снова ужесточились правила масочного режима. Например, теперь в автобусы «Башавтотранса» не будут пускать пассажиров без защитной маски. За нарушение масочного режима в общественном транспорте предусмотрены штрафы: от 5 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических.

ИСТОЧНИК KP.RU