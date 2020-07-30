«Башавтотранс» не будет обслуживать пассажиров без масок

30 Июль 2020 2020-07-30T10:14:32+03:00

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Госперевозчик «Башавтотранс» не будет обслуживать пассажиров, у которых нет масок. Такое решение было принято в связи с усилением масочного режима на территории республики.

Как отметил замгендиректора фирмы-перевозчика Сергей Паскин, до выдачи билета кондуктор должен убедиться, что пассажир носит маску. В противном случае его попросят покинуть салон автобуса. Машине разрешено выезжать на маршрут только если 100% пассажиров будут использовать маски.

Жителей республики попросили «с пониманием и ответственностью» отнестись к требованиям, поскольку от их соблюдения зависит здоровье и безопасность людей.

За нарушение масочного режима в автобусах предусмотрены штрафы: от 5 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических.

ИСТОЧНИК KP.RU