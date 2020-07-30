«Он делал копию меня»: Элвин Грей впервые высказался о женихе Гульназ Асаевой

30 Июль 2020 2020-07-30T19:18:59+03:00

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Накануне Радик Юльякшин дал большое интервью ведущей youtube-шоу «Прайм тайм» Ульяне Тригубчак. Элвин Грей в нем впервые высказался о женихе Гульназ Асаевой. Напомним, что две недели назад Гульназ прочитала никах с молодым артистом Вилли. Со слов Радика, «он делал его копию».

- В нашем лейбле появился два года назад. А до этого им занимался продюсер, который никак к нам не причастен. Как-то мелькал Вилли, мы слышали, что есть такой парнишка, и он делал копию меня. Этот продюсер делал мою копию, я так понимаю, потом Вилли начал с другим человеком работать, который уже причастен к нашему лейблу. И тогда он забрал его, чтобы как-то убрать от его образа Элвина Грея, - говорит Элвин.

Оказалось, что артисты похожи не только внешне, но и голосом. Радик рассказал, что как-то раз они с Вилли решили пошутить над своими мамами – Вилли позвонил маме Юльякшина, а Радик, в свою очередь, маме Вилли. Так получилось, что даже мамы не различили наши голоса.

- Вот недавно у него никах был, прекрасно все у человека. Но самое главное – чтобы много работы было, я всем это желаю. Лень все-таки убивает.

ИСТОЧНИК KP.RU