В Уфе сократили время работы фонтана «Танцующие журавли»

30 Июль 2020 2020-07-30T18:40:52+03:00

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В столице Башкирии сократили время работы популярного фонтана «Танцующие журавли», сообщили в городской администрации. Вероятно, это связано с жалобами жителей района.

Фонтан также продолжит работать в двух режимах – обычном и светомузыкальном. Но теперь он будет радовать глаз горожан не до 12 ночи, а до 10 часов вечера.

- Светомузыка начнет включаться также в 21:30 и выключаться в 22:00 часов, - сообщили в мэрии.

Напомним, что новое место отдыха открылось 30 июня на остановке «Городской Дворец культуры». За месяц объект успел надоесть тем, кто живет рядом – жители района устали слушать крики детей днем и пьяные разговоры взрослых вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU