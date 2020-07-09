2020-07-09T16:27:24+03:00
Общество

Почему новый фонтан «Журавли» в Уфе превратил жизнь местных жителей в ад

Новые места отдыха в столице Башкирии – всегда хорошо, но этому не всегда рады рядом живущие люди
Эльвина АПАРИНА
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Теперь здесь собираются несколько тысяч человек за день, дети приходят прямо в купальниках и наслаждаются водными играмиТеперь здесь собираются несколько тысяч человек за день, дети приходят прямо в купальниках и наслаждаются водными играмиФото: Рустем АХУНОВ
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В столице Башкирии 30 июня появилось новое место отдыха – на площади рядом с ГДК открылся сквер «Дубки» и фонтан «Журавли». Теперь здесь собираются несколько тысяч человек за день, дети приходят прямо в купальниках и наслаждаются водными играми. Все бы ничего, но жизнь местных жителей превратилась в сущий ад.

- В этот парк родители приходят с детьми, и многие папы-мамы невоспитанные – пока дети резвятся, те сидят, употребляют алкоголь, курят. Вечером они перемещаются в соседние дворы, у нас прямо под окнами могут сидеть и пить, даже в туалет ходят. Как-то раз я сделала замечание таким со второго этажа, а в меня просто запустили бутылку, - поделилась с «КПУфа» жительница дома номер 7 по улице Чудинова Екатерина.

Ажиотаж в новом сквере действительно большой – днем вынуждены слушать детские крики и писки, вечером – разгонять любителей выпить. Жители района просят обратить внимание на их проблему и выставить на районе патруль.

Напомним, что данный фонтан работает в двух режимах – обычном и светомузыкальном. В первом варианте он радуют людей с утра до вечера. Второй вариант можно увидеть лишь в определенное время. Фонтан запускается в 10:00, выключается в 00:00. Светомузыкальные шоу можно будет увидеть с 21.30 до 22.00 часов.

Жители района просят обратить внимание на их проблему и выставить на районе патруль. Фото: Рустем АХУНОВ

Жители района просят обратить внимание на их проблему и выставить на районе патруль.Фото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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Почему новый фонтан «Журавли» в Уфе превратил жизнь местных жителей в ад
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