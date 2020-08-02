«Покойся с миром, братишка»: в Башкирии скончался 27-летний парень, боровшийся с раком

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:03:42+03:00

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В Башкирии ушел из жизни 27-летний житель Чишминского района Иван Сидоров, который несколько месяцев боролся со смертельной болезнью. «КП-Уфа» писала об истории парня, который никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, а о своем заболевании узнал, когда проходил медкомиссию перед работой. Выяснилось, что у Ивана уже были странные симптомы, но он не обращал на них внимания.

- Ваня часто жаловался на слабость, разбитость и странные пятна-синяки, но списывал это все на стресс. Он как раз расстался с любимой девушкой, и думал, что это у него все на нервной почве, - рассказывала тогда сестра мужчины Людмила.

Узнав о своем диагнозе – лейкозе, Иван Сидоров приступил к лечению – но ни высокодозная химиотерапия, ни другое лечение не дали результаты, и на днях молодой мужчина скончался. Его родные до сих пор не могут прийти в себя и поверить в утрату.

- Родной, вот тебя и не стало. Как же мы теперь без тебя? Покойся с миром, братишка, - скорбит сестра Ивана Людмила.

- Ваня навсегда останется в наших сердцах добрым, веселым, красивым и молодым парнем, - грустит знакомая семьи Мария Г.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Ивана Сидорова.

ИСТОЧНИК KP.RU