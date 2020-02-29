«Списывал все на стресс от расставания с любимой»: 27-летний парень из Башкирии столкнулся с опасным заболеванием

27-летний Иван Сидоров из Чишминского района всегда считал себя крепким здоровым парнем и сторонился врачей и больниц. О своем диагнозе – остром лейкозе – парень узнал совершенно случайно в конце прошлого года, когда проходил медкомиссию перед устройством на работу, но не сдался и не упал духом. Сейчас Иван мечтает поскорее выйти в ремиссию и пройти трансплантацию костного мозга, чтобы забыть о лейкозе навсегда.

«ПОЯВИЛИСЬ СТРАННЫЕ СИНЯКИ И СЫПЬ НА ТЕЛЕ»

Вместе с Ваней рядом постоянно находится его родная сестра Людмила. Собственной семьей парень так и не успел обзавестись – четыре года он жил и служил по контракту в Армении, а в 2019 году вернулся в Башкирию и решил устроиться на работу на оборонный завод.

- Ваня уже несколько месяцев чувствовал недомогание – постоянная слабость, разбитость, а на теле постоянно появлялись какие-то странные пятна-синяки. Также брат жаловался на сильный зуд и сыпь на руках, но списывал это все на стресс. Ваня как раз расстался с любимой девушкой, и думал, что это у него все на нервной почве. Мы говорили ему – сходи в больницу, проверься, а он только отмахивался, - само пройдет, - вспоминает Людмила.

В конце декабря, перед началом работы, Иван проходил медкомиссию. Анализ крови показал критически низкий уровень тромбоцитов в крови, и врач отправил молодого мужчину на повторный анализ, а после к врачу-гематологу и на пункцию костного мозга. Результаты показали, что 13 процентов костного мозга занимают бласты – раковые клетки. Ване поставили диагноз «острый лейкоз» и начали курс химиотерапии. Но даже спустя два курса улучшения не наступило: уровень бластов вырос уже почти до 40 процентов.

Два курса "химии" пока не принесли никаких результатов

- Ване требуется высокодозная «химия», но уфимские врачи опасаются ее назначать, потому что не знают, как отреагирует его организм. Сначала мы хотели везти брата в Киров, но в разговоре с заведующей я узнала, что там нет нужного нам препарата. Его нужно искать по всей стране, заказывать за границей, но у нас нет столько времени. И вот буквально вчера вечером нас пригласили в московскую гематологическую клинику – у них есть необходимый препарат, и Ваню там ждут! Сейчас мы готовим все необходимые документы, и, надеюсь, на днях брат отправится в Москву, - рассказывает Людмила.

Родственница парня надеется на лучшее: что «химия» обязательно подействует, Ваня выйдет в ремиссию, и можно будет начинать готовиться к трансплантации костного мозга. Опасаясь, что семья не найдет нужной суммы вовремя (родные Вани уверены, что в таких моментах счет идет на дни), они решили заранее начать сбор денег на ТКМ.

- Точная стоимость самой трансплантации еще неизвестна, как и то, кто будет Ваниным донором. Мы начинаем сбор сейчас, чтобы потом не было поздно. Помогите нам спасти нашего любимого брата! – умоляет сестра Ивана.

Если и вы хотите помочь молодому мужчине победить его болезнь, вы можете внести посильный вклад на карту Сбербанка 4817 7601 0695 4278 (получатель Сидоров Иван Николаевич).