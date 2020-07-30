«Проложили дорогу и гордятся этим?»: урбанист из Москвы разнес новую набережную в Уфе

30 Июль 2020 2020-07-30T17:34:15+03:00

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Блогер-урбанист Аркадий Гершман из Москвы раскритиковал новую уфимскую набережную реки Белой.

В башкирскую столицу молодой человек прилетел на урбанистический форум, который проходил в июле. Закончив с официальной частью, Аркадий решил прогуляться по новой набережной реки Белой. Началось злоключения москвича с того, что он попросту не смог попасть на берег – блогер попытался пробраться к набережной через Архиерейку (небольшой частный микрорайон из пяти улиц рядом с домом правительства - ред). Пройти через множество заборов и кустов московский гость так и не смог. После этого Аркадий поменял тактику и решил выйти на набережную через лестницу в саду Салавата Юлаева.

- Серьезно? Они проложили дорогу на набережной и гордятся этим? С трудом верится. Сделать на набережной города четырехполосную дорогу – это надо суметь, - возмущается блогер.

Также Аркадий удивляется тому, что на весь проект набережной потратили порядка 12 млрд рублей – по словам блогера, за эти деньги можно было сделать уфимский трамвай современным.

На протяжении 10 минут блогер вполне конструктивно критикует набережную. Он недоволен тем, что все зеленые насаждения на берегу закатали в бетон.

- В чем смысл общественных пространств? Чтобы там были люди и бизнес, который приносит пользу городу. Здесь этого нет.

Еще одной проблемой набережной блогер назвал отсутствии мест, где можно укрыться от дождя или солнца. Редакция «КП-Уфа» так же поднимала эту тему, по мнению наших журналистов в жару новая набережная – самое жаркое место в городе.

Полную видео-версию прогулки блогера по Уфе можно посмотреть на его Youtube-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU