Найдено самое жаркое место в Уфе - от солнца тут не спрятаться
Те, у кого нет кондиционера дома, пытаются спастись от жары в парках и у водоемов. «КП – Уфа» узнала, где в Уфе самое жарко место отдыха, куда лучше не стоит соваться, дабы не заработать солнечный удар.
К сожалению, таким местом стала новая набережная Белой, что в центре. Во-первых, сюда непросто добраться на общественном транспорте – нужно слезть с автобуса на остановке «БГУ», а затем идти до конца вниз. Тротуары находятся прямо под палящим солнцем, пока спустился – уже устал и измотался. Уж лучше дома посидеть. А ведь еще подниматься.
Гостей ждут новенькие скамеечки, качели, современные шезлонги – только вот все они настолько горячие, что больно прикоснуться. Воды здесь купить тоже негде, людей нет – от слова совсем. Если и встречаются, значит, они идут на речку.
Горожане устроили пляжФото: Рустем АХУНОВ
Единственное спасение на набережной – это река, горожане тут устроили свой пляж.
ИСТОЧНИК KP.RU