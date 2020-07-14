Найдено самое жаркое место в Уфе - от солнца тут не спрятаться

14 Июль 2020 2020-07-14T17:26:14+03:00

Людей днем тут почти нет, а если и есть - торопятся к воде Фото: Рустем АХУНОВ

На новой набережной, как выяснилось, негде укрыться от солнца и купить воды

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Те, у кого нет кондиционера дома, пытаются спастись от жары в парках и у водоемов. «КП – Уфа» узнала, где в Уфе самое жарко место отдыха, куда лучше не стоит соваться, дабы не заработать солнечный удар.

К сожалению, таким местом стала новая набережная Белой, что в центре. Во-первых, сюда непросто добраться на общественном транспорте – нужно слезть с автобуса на остановке «БГУ», а затем идти до конца вниз. Тротуары находятся прямо под палящим солнцем, пока спустился – уже устал и измотался. Уж лучше дома посидеть. А ведь еще подниматься.

Гостей ждут новенькие скамеечки, качели, современные шезлонги – только вот все они настолько горячие, что больно прикоснуться. Воды здесь купить тоже негде, людей нет – от слова совсем. Если и встречаются, значит, они идут на речку.

Горожане устроили пляжФото: Рустем АХУНОВ

Единственное спасение на набережной – это река, горожане тут устроили свой пляж.

ИСТОЧНИК KP.RU