«Опасаюсь короны, так как иммунитет слабый»: молодой уфимец рассказал, как чувствует себя после отступления страшной болезни

31 Июль 2020 2020-07-31T07:29:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Уфы Сергей Цирульников, который не так давно вел дневник онкобольного в Инстаграме, рассказал «Комсомолке» о своем состоянии. Несколько лет подряд он боролся с раком, проходил курсы химиотерапии и облучения. Все это время молодой человек не терял оптимизма и не падал духом.

История его болезни началась почти три года назад, когда он случайно ударился ногой об стол. Появилась небольшая шишка, которая стала болеть. Когда Сергей пришел к врачу, выяснилось, что у него лимфома. Все эти годы он упорно боролся со страшной болезнью, а не так давно почувствовал себя лучше.

- Сейчас нахожусь в ремиссии. Чувствую себя нормально. Опасаюсь, короны только, так как иммунитет слабый, - рассказал Сергей в беседе с «КП-Уфа». -Курсы химии закончил в конце прошлого лета, потом проходил курс облучения. Сейчас ничего не болит.

По словам уфимца, теперь он может продолжать активный образ жизни, который вел до болезни – бегать и играть в футбол.

ИСТОЧНИК KP.RU