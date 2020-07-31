2020-07-31T07:29:52+03:00
Общество

«Опасаюсь короны, так как иммунитет слабый»: молодой уфимец рассказал, как чувствует себя после отступления страшной болезни

Сергей Цирульников впервые за долгое время почувствовал себя лучше
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Житель Уфы Сергей Цирульников, который не так давно вел дневник онкобольного в Инстаграме, рассказал «Комсомолке» о своем состоянии. Несколько лет подряд он боролся с раком, проходил курсы химиотерапии и облучения. Все это время молодой человек не терял оптимизма и не падал духом.

История его болезни началась почти три года назад, когда он случайно ударился ногой об стол. Появилась небольшая шишка, которая стала болеть. Когда Сергей пришел к врачу, выяснилось, что у него лимфома. Все эти годы он упорно боролся со страшной болезнью, а не так давно почувствовал себя лучше.

- Сейчас нахожусь в ремиссии. Чувствую себя нормально. Опасаюсь, короны только, так как иммунитет слабый, - рассказал Сергей в беседе с «КП-Уфа». -Курсы химии закончил в конце прошлого лета, потом проходил курс облучения. Сейчас ничего не болит.

По словам уфимца, теперь он может продолжать активный образ жизни, который вел до болезни – бегать и играть в футбол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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