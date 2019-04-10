«Сначала появилась шишка, а позже диагностировали рак»: молодой уфимец борется со страшной болезнью

Молодой уфимец Сергей Цирульников среди друзей и знакомых известен как активный и творческий человек. Его образ жизни – это путешествия, игра на ударных инструментах и киберспорт. Около года назад в его насыщенную событиями жизнь ворвался рак. Сейчас он ложится в больницу на четвертый курс химиотерапии и ведет дневник онкобольного в Инстаграме. Несмотря на постоянные боли от борьбы с лимфомой и болезненных ощущений от лекарств, Сергей не теряет оптимизма. Он уверен, что все с ним будет в порядке.

УДАРИЛСЯ ОБ СТОЛ

История болезни Сергея началась осенью 2017 года. В один из дней он случайно ударился ногой об стол, ушибленное место стало постоянно болеть. Молодой человек стал использовать обезболивающие мази, но боли стали периодически возвращаться. Примерно после пятого обострения он решился на поход к хирургу. Было это весной прошлого года. Тогда на ушибленном месте образовалась небольшая шишка.

- Хирург направил меня на КТ. Сделали анализ, сказали, что все нормально. Потом перезвонили, сказали, что есть подозрение, сходите к онкологу и ортопеду. Прошел пять ортопедов, был у двух онкологов, все говорили, что все хорошо. В какой-то момент обезболивающие просто перестали помогать, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» Сергей Цирульников.

«ДИАГНОЗ УЗНАЛ, ПРОЙДЯ ДЕСЯТКИ ВРАЧЕЙ»

Вскоре молодой человек разыскал одного из лучших ортопедов Уфы Сергея Холкина. С трудом, но парень смог попасть к нему на прием.

- Прорвался на консультацию, запись к нему на месяцы вперед. Это уже осень была. Он сказал, что нужно вырезать эту шишку и отправить на гистологию. В ноябре сделали операцию, долго ждали анализ. Он пришел, а в нем - саркома. Шок, - делится воспоминаниями Сергей.

Ортопед Холкин тогда успокоил его своей уверенностью. Врач предложил сделать повторный анализ, чтобы убедиться в правильности диагноза. Как оказалось, не зря.

- Так вышло, что диагноз свой я узнал, пройдя десятки врачей. Самым лучшим среди многих специалистов, к которым я обращался, оказался ортопед Сергей Холкин из 18-й больницы в Уфе, - заявил молодой человек.

С конца января Сергей ведет дневник своего лечения

По его словам, когда к ортопеду пришел повторный анализ, он также показал наличие саркомы. Было это уже в декабре прошлого года.

- Сергей Холкин не хотел верить в этот диагноз и настоял, чтобы анализы отправили в Москву. Там врачи определили неходжкинскую лимфому. Немножко выдохнув, я решил слетать в Питер на консультацию. Там меня многие врачи осмотрели, перепроверили снимки и всевозможные анализы. Так же поставили лимфому и расписали лечение, но дополнительно сказали обратиться в институт Мечникова, что бы установить подтип лимфомы, - рассказал уфимец.

Через некоторое время из института Мечникова пришел подробный анализ Сергея, по которому ему расписали программу лечения. Так, в январе этого года уфимец вышел на борьбу с раком. На своей страничке в Инстаграме он стал вести своеобразный дневник, где делится своими впечатлениями и ощущениями от процедур химиотерапии.

«ОЧЕНЬ БОЛЬНО, НО НУЖНО»

- Сейчас мне предстоит долгое и серьезное лечение, а именно - химиотерапия. Я подумал вести блог, или, проще сказать, дневник - каждый день лечения буду описывать все процедуры, свое состояние и ощущения, возможно, кому-либо будет интересно почитать мою ерунду. Итак, день 0. Сегодня мне делали пункцию костного мозга из тазовой кости, да еще и с двух сторон. Больно ли это? Очень больно, но нужно, - сообщил своим подписчикам Сергей Цирульников.

О том, как проходили первые курсы химиотерапии, молодой уфимец расписал довольно подробно. Так, в один из дней Сергей рассказал друзьям и подписчикам, как провел под капельницей четверо суток.

-День третий. Сегодня мне приготовили ядерный коктейль из трех препаратов, который будут капать 96 часов, т.е. 4 суток. Чувствую себя хорошо. Никаких побочек пока что не было. Говорят, они наступят после 5 дня, а возможно, и не наступят. Настроение нормальное. Всем хорошего вечера. До завтра! – написал он.

Скоро Сергей Цирульников ляжет в больницу для прохождения очередного курса химиотерапии. Сам он не падает духом и верит в свое выздоровление.