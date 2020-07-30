Судебный процесс по делу кассирши Луизы Хайруллиной отложен

30 Июль 2020 2020-07-30T11:57:27+03:00

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Салаватский городской суд Башкирии отложил судебный процесс по уголовному делу кассирши Луизы Хайруллиной, которая вместе с мужем обвиняется в краже 25 млн рублей из банка. Заседание было запланировано на 5 августа. Причина его отмены, как поясняют РИА Новости, связана с тем, что подсудимую не успевают вовремя привезти на суд из уфимского СИЗО. О новой дате рассмотрения дела пока ничего не сообщается.

Собеседница агентства отметила, что Хайруллина признала вину, и дело будет рассмотрено в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей. Это смягчающее обстоятельство, поэтому суд не сможет назначить кассирше максимальное наказание.

Напомним, 27 мая 2019 года старший кассир банка в городе Салавате Луиза Хайруллина внезапно пропала из поля зрения коллег. Сотрудники финансовой организации обнаружили нехватку порядка 25 млн рублей и обратились в полицию. Больше месяца правоохранители разыскивала семью беглецов, которые, как оказалось, почти все время скрывались в Казани.

Ранее "КП-Уфа" сообщала о судьбе детей Хайруллиной.

ИСТОЧНИК KP.RU