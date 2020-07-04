2020-07-04T07:18:07+03:00
Происшествия

Спустя год: где и как сейчас живут дети скандальной кассирши из Башкирии, укравшей 25 миллионов

Сама Луиза Хайруллина дожидается суда в СИЗО
Павел КРАЙНОВ
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На фото: Луиза Хайруллина уезжает из здания суда в СИЗОНа фото: Луиза Хайруллина уезжает из здания суда в СИЗОФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 4 июля, прошел ровно год со дня задержания кассирши банка из Салавата, обвиняемой в присвоении около 25 млн рублей. Луиза Хайруллина и ее супруг Марат были задержаны на съемной квартире в Казани сотрудниками ФСБ по Башкирии и МВД по Татарстану. С тех пор женщина находится в СИЗО, а ее супруг, пробыв некоторое время на свободе, теперь сидит под домашним арестом.

Корреспонденты издания «Реальное время» связались с адвокатом Луизы и выяснили, что недавно ей и ее супругу продлили арест еще на месяц. Алла Воропаева заявила, что на данный момент в расследовании уголовного дела «Ничего особенного нет».

Также стало известно, где сейчас находятся несовершеннолетние дочери Луизы и Марата. По словам адвоката скандально известной кассирши, у их дедушки Рамиля Мулахметова закончился срок опеки и теперь девочки живут с отцом в Салавате, пишет «Реальное время».

Напомним, 27 мая 2019 года старший кассир банка Луиза Хайруллина внезапно пропала из поля зрения знакомых и коллег. Сотрудники банка обнаружили нехватку порядка 25 млн рублей и обратились в полицию. Больше месяца полиция разыскивала семью беглецов, которые, как оказалось, почти все время скрывались в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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